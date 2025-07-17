На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 2,2 тысячи машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10:00 въезда в ЕС ожидают 1700 грузовых авто», - информирует ведомство.

Около 1000 большегрузов находятся перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур за сутки проследовало на сопредельную территорию через Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 14% транспорта от нормы. Сотрудники Шальчининкая (Бенякони) пропустили 20% фур.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 650 единиц грузового транспорта. Латвийские контрольные службы за 24 часа приняли из Беларуси 31% авто от нормы.

Самая большая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 450 автомобилей. Сотрудники данного погранперехода за сутки приняли на свою территорию всего 33% транспорта. Также перед указанным погранпереходом фиксируется 35 автобусов.