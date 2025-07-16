Последнее обновление: 16.07.2025 17:19

Литовские пограничники сбили залетевший из Беларуси беспилотник

Литовские пограничники сбили небольшой беспилотник, который залетел на территорию страны из Беларуси. Об этом сообщила Государственная пограничная служба страны (VSAT).

Согласно информации, в ночь на среду, 16 июля, сотрудники пограничного поста Трибонис услышали звук, характерный для летательного аппарата, вблизи границы с Беларусью в Шальчининкском районе. Одновременно они заметили небольшой беспилотный аппарат, летевший от границы с Беларусью в сторону Литвы.

Патрульные VSAT применили средство перехвата беспилотных летательных аппаратов. Объект, на который было применено средство, начал вращаться на значительной высоте, затем перевернулся в воздухе и упал.

Пограничники нашли разбитый БПЛА, оснащенный GPS-устройством, примерно в 4 км от границы.

Напомним, 10 июля Служба охраны госграницы Литвы сообщила, что с территории Беларуси залетел летательный аппарат похожий на самодельный дрон. Впоследствии стало известно, что это был беспилотный летательный аппарат "Гербера".

На фоне этого инцидента, комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал Литву и соседние страны построить региональную "стену против беспилотников" и подготовиться к массовому производству беспилотных летательных аппаратов.



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