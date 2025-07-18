Барселона ограничит круизный туризм до 2030 года

Порт испанской Барселоны, самый загруженный в Европе для круизных судов, к 2030 году сократит пропускную способность в то время, как город пытается решить проблемы, связанные с чрезмерным туризмом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление городского совета и администрации порта.

Городской совет и администрация порта договорились о сокращении количества терминалов с семи до пяти, уменьшив пропускную способность порта для одновременной обработки пассажиров круизных судов с 37 тысяч до 31 тысячи до конца десятилетия.

По официальным данным, в январе-мае этого года в Барселоне был зафиксирован 21% рост количества круизных судов и 20% рост количества пассажиров до 1,2 млн человек по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Это было резкое ускорение после того, как в 2018-2024 годах количество пассажиров выросло в целом на 20%.

В испанском городе прошли протесты против туризма и дебаты о перенаселенности.

"Впервые в истории устанавливаются ограничения на рост количества круизных судов в городе", – заявил мэр Хауме Колбони, объявляя о соглашении.

Согласно новому плану, несколько терминалов будут объединены в один. Порт будет предоставлять приоритет круизным лайнерам, которые используют Барселону как порт отправления и прибытия, и поощрять туристов оставаться в городе дольше и тратить больше.

Администрация порта заявила, что реконструкция облегчит подключение судов к местной электросети, что уменьшит выбросы.

Напомним, прошлым летом в Барселоне состоялась большая акция протеста против массового туризма и его пагубного влияния на город.

Тогда же жители испанского острова Майорка вышли на акцию протеста против массового туризма.