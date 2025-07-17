США испытали новый бюджетный беспилотник LUCAS

Министерство обороны США представило бюджетный боевой беспилотник LUCAS в качестве аналога иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает Defence Blog.

LUCAS разработала компания SpektreWorks из Аризоны. Дрон можно быстро запускать различными способами – с автомобиля или с помощью ракетного ускорителя, и для этого не требуется сложной подготовки. Он может выполнять различные задачи: разведку, нанесение ударов по целям и выступать в качестве ретранслятора связи между подразделениями.

Компания SpektreWorks заявляет, что дрон уже прошел все испытания и готов к серийному производству. Ожидается, что вскоре LUCAS поступит на вооружение США и их союзников.