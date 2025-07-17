Мигранты бросили коктейль Молотова в польских пограничников на границе с Беларусью

Попытки нелегальных мигрантов прорваться в Польшу через границу с Беларусью не прекращаются.

Про очередную атаку на сотрудников Пограничной охраны Польши на польско-белорусской границе сообщил 16 июля в социальных сетях пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации РП Яцек Добжиньски.

«Вчера после 22:00 на польско-белорусской границе в районе Черемхи (Czeremchy) сотрудники и солдаты Пограничной охраны подверглись нападению со стороны лиц, находящихся по ту сторону заграждения. На защитников нашей границы обрушился град камней, а один из нападавших бросил в них бутылку с зажигательной смесью. Брошенная бутылка разбилась о дорогу, а вылившаяся жидкость вспыхнула. К счастью, никто не пострадал. В ходе проведенных мероприятий были задержаны 10 иностранцев (5 граждан Афганистана, 5 граждан Эритреи), которые находятся в распоряжении Пограничной охраны», - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, этот инцидент возмутителен и неприемлем.

«Убежден, что он не мог произойти без ведома и согласия белорусских спецслужб. Вся ответственность за этот инцидент лежит на Беларуси, которая уже несколько лет ведет агрессивные действия на этом участке границы», - написал Яцек Добжиньски.

За последние дни зафиксировано более 380 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.