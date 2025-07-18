В ЕС предлагают утроить сбор за въезд для иностранцев

Европейская комиссия в пятницу предложила увеличить сбор за получение разрешения на въезд на территорию Европейского Союза в рамках будущей Европейской системы информации о путешествиях и разрешениях (ETIAS). Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

ETIAS является частью новой ИТ-архитектуры ЕС, которая имеет целью усилить его безопасность путем усиления контроля за прибывшими из-за пределов Союза и облегчения административных процедур.

Регламентом ETIAS, принятым еще в 2018 году, был установлен сбор за разрешение на въезд в Евросоюз в размере €7 на три года.

"С учетом роста инфляции с 2018 года и дополнительных операционных расходов, связанных, например, с новыми техническими функциями, интегрированными в систему, сбор будет скорректирован до €20", – предлагают в Еврокомиссии.

Там также отмечают, что эта сумма примерно соответствует стоимости аналогичного сбора в Великобритании и США.

Предложение Еврокомиссии еще должен утвердить Совет ЕС и Европейский парламент. В случае одобрения сбор начнет взиматься сразу же с запуском системы ETIAS, что ожидается в конце 2026 года.

Напомним, Европейский Союз уже длительное время пытается реформировать систему пограничного контроля, переведя ее в электронный формат и унифицировав для всех государств-членов.

Будущая система въезда-выезда (EES) предусматривает создание электронной базы людей, путешествующих в ЕС, чтобы фиксировать их пребывание на его территории. Ее запуск будет происходить постепенно до конца 2025 года.

Система EES должна была заработать в Евросоюзе еще с 10 ноября прошлого года, но по просьбе ряда государств-членов ее внедрение отложили.