График движения поездов на участке Жлобин-Осиповичи 23-24 июля изменится

В связи с проведением планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Телуша-Савичи с 23 по 24 июля 2025 года отдельные поезда межрегиональных и региональных линий на участке Жлобин-Осиповичи будут следовать измененным расписанием и маршрутом, а отдельные поезда будут отменены.

Как сообщает пресс-центр БЖД, 23 июля 2025 года поезда бизнес-класса №708, 752 Минск-Гомель, №876/875 Минск-Мозырь, а также 24 июля поезда №716 Минск-Гомель, №707, 755, 757 Гомель-Минск и №876/875 Мозырь-Минск отменяются.

Для обеспечения перевозки пассажиров на участке Минск-Бобруйск 23 июля 2025 года назначены поезда №882/881 Минск-Бобруйск-Минск отправлением из Минска в 19:38 и обратно из Бобруйска в 21:42. Кроме того, 24 июля 2025 года назначены поезда №886/887 Минск-Бобруйск-Минск отправлением из Минска в 07:08 и обратно из Бобруйска в 09:07.

БЖД обращает внимание, что в указанные дни на участке Жлобин-Осиповичи отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным расписанием и маршрутом.