Власти Бельгии намерены разрешить супермаркетам работать до 21:00

Правительство Бельгии намерено смягчить правила работы магазинов, позволив супермаркетам работать до 21:00 и отменив обязательный выходной день. Об этом сообщает Politico.

Сейчас супермаркеты, магазины одежды и электроники должны закрываться по крайней мере один день в неделю и не могут работать после 20:00 (или 21:00 по пятницам). Ожидается, что бельгийское правительство официально изменит эти правила в пятницу.

Ослабление правил работы магазинов было согласовано во время формирования нынешней коалиции в январе. Теперь владельцы магазинов будут иметь больше свободы в выборе рабочего времени, но не будут обязаны оставаться открытыми до 21:00 или в воскресенье.

Правительство премьер-министра Барта де Вевера, как сообщалось, рассматривало возможность продлить часы работы до 22:00, но некоторые партнеры по коалиции были обеспокоены тем, что малый бизнес будет пытаться оставаться открытым так поздно, чтобы конкурировать с крупными сетями.

Депутаты от оппозиции, поддерживающие бизнес, заявили, что правительство должно было стоять на предложении продления работы до 22:00, в то время как Фламандская ассоциация городов и муниципалитетов заявила, что это изменение не добавляет никакой ценности, поскольку "текущие часы работы едва используются на полную мощность".

Высший совет самозанятых и малых и средних предприятий также выразил обеспокоенность относительно дополнительной нагрузки, которую новые правила возложат на малый бизнес.