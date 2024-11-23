Крупнейший банк Великобритании прекратил принимать платежи из Беларуси

Крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации HSBC объявил о прекращении приема платежей из Беларуси и России.

"Мы приняли решение прекратить обработку платежей в/из России или Беларуси. Любые платежи, обрабатываемые через HSBC с участием России или Беларуси, могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и могут по нашему единоличному и абсолютному усмотрению быть отклонены, а средства возвращены", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте финансовой организации.

Клиентам банка, планирующим совершать или получать платежи в/из России или Беларуси рекомендовано "использовать альтернативные варианты".