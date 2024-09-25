Руководство немецких "Зеленых" уходит в отставку

Руководство немецких "Зеленых" приняло кадровые решения после неудач партии на нескольких выборах. Об этом сообщает Spiegel.

Федеральные председатели Рикарда Ланг и Омид Нурипур уходят из руководства партии вместе со всем федеральным исполнительным советом.

"Мы пришли к выводу, что нужен новый старт", – заявил лидер партии Омид Нурипур в среду в Берлине.

По информации Spiegel, на должность нового лидера партии рассматриваются кандидатуры Франциски Брантнер, Андреаса Аудреша или Феликса Банашака.

"Наша партия выразила нам доверие возглавить ее как председателям – это честь, привилегия и одновременно обязанность взять на себя ответственность. Мы берем на себя ответственность действовать в лучших интересах партии", – заявила Ланг.

По ее словам, именно поэтому она подает в отставку со своей должности.

"Результат выборов в воскресенье в Бранденбурге является свидетельством глубочайшего кризиса, с которым наша партия столкнулась за последнее десятилетие", – подчеркнул Нурипур.

Сейчас нужны "новые лица, которые выведут партию из этого кризиса", сказала Рикарда Ланг.

Помимо Ланга и Нурипур, в нынешний состав исполнительного совета Партии зеленых входят заместители лидера партии Пега Эдалатян и Хайко Кнопф, управляющий директор Эмили Бюнинг и федеральный казначей Фредерик Карпентер.

Как отметила Ланг, исполнительный совет будет оставаться в должности до проведения новых выборов на партийной конференции в ноябре.

Зеленые потерпели тяжелые поражения на земельных выборах в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. Они больше не будут представлены в парламентах земель Бранденбург и Тюрингия, а в Саксонии получили лишь 5,1% голосов.