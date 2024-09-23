Немецкие консерваторы официально выдвинули Мерца кандидатом в канцлеры

Руководство консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) – пока самой популярной партии в Германии – 23 сентября официально выдвинуло канцлером своего лидера, 68-летнего Фридриха Мерца. Об этом пишет Spiegel.

Как заявил генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн, Мерца единогласно выбрали в качестве главного кандидата на выборах в Бундестаг, которые состоятся в сентябре 2025 года.

Руководство Христианско-социального союза (ХСС) – баварской партии, которая совместно с ХДС участвует в федеральных выборах, – ранее объявило, что единогласно поддержало кандидатуру 68-летнего Мерца.

"Единый союз: Фридрих Мерц – наш кандидат на пост канцлера. Вместе мы хотим изменить политику Германии и заменить "систему светофоров", – заявили в ХСС, имея в виду нынешнюю федеральную коалицию, называемую "светофорной" из-за цвета трех партий, которые ее образуют.

Сам лидер ХДС заявил, что принимает задание "с большим смирением" и с нетерпением ждет начала избирательной кампании.