Фон дер Ляйен представила команду новых европейских комиссаров

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 сентября представляет свою команду.

Ранее она просила правительства стран Евросоюза выдвинуть кандидатов обоих полов.

Уже известно, что эстонка Кая Каллас вступит в должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Стефан Сежурне, глава МИД Франции, станет еврокомиссаром, ответственным за процветание и промышленную стратегию ЕС.

Фон дер Ляйен сообщила, что еврокомиссаром по миграции назначен австриец Магнус Бруннер, а должность еврокомиссара по энергетике займет датчанин Дан Йергенсен.

Словенка Марта Кос будет отвечать за расширение ЕС и восстановление Украины, а испанка Тереза Рибера станет вице-президентом Еврокомиссии по конкуренции.

Андриус Кубилюс из Литвы избран новым комиссаром по обороне и космосу. Джессика Розволл из Швеции будет сосредоточена на вопросах экологии, устойчивости водных ресурсов и конкурентоспособной циркулярной экономики.

Майкл МакГрат из Ирландии назначен фон дер Ляйен следующим комиссаром по демократии, правосудию и верховенству права.

Валдис Домбровскис из Латвии номинирован на должность комиссара по экономике и производительности.

Финка Хенна Виркунен станет еврокомиссаром по вопросам технического суверенитета, безопасности и демократии.

Фон дер Ляйен заявила, что ей удалось увеличить количество женщин в составе Совета по сравнению с первоначальными предложениями стран-членов, отметив, что она решила назначить женщин на четыре из шести должностей исполнительных вице-президентов.

Кандидатуру каждого из членов Еврокомиссии еще должен утвердить Европейский парламент.