Урсулу фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии

Европейский парламент на заседании в четверг, 18 июля, переизбрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Европейской комиссии на второй пятилетний срок.

За назначение фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат Европарламента, против – 284, 15 депутатов воздержались, а еще семь голосов признали недействительными. Для переизбрания глава Еврокомиссии должна была набрать минимум 361 голос.

Голосование было тайным, поэтому до последнего не было известно, удастся ли главе Еврокомиссии получить достаточно поддержки для переназначения.

В своей предвыборной программе фон дер Ляйен пообещала сделать упор на оборонной политике Европейского Союза, а также ввести новые должности в Еврокомиссии – в частности, комиссаров по вопросам обороны, строительства жилья, Средиземноморского региона и рыболовства.

Она также пообещала способствовать конкурентоспособности Евросоюза и интеграции в него Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.