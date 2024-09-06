Последнее обновление: 06.09.2024 12:26

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются, завершая неделю в минусе

Категории: Нефть Цены

Нефтяные цены слабо поднимаются утром в пятницу, но завершают неделю в минусе и вблизи многомесячных минимумов из-за опасений относительно мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 составила $72,82 за баррель, что на $0,13 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подешевели на 1 цент до $72,69 за баррель, обновив минимум с июня 2023 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,12 до $69,27 за баррель. В четверг котировки этих фьючерсов опустились на 5 центов до $69,15 за баррель, что является минимумом с 12 декабря прошлого года.

Ранее по теме


<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование