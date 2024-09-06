Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются, завершая неделю в минусе

Нефтяные цены слабо поднимаются утром в пятницу, но завершают неделю в минусе и вблизи многомесячных минимумов из-за опасений относительно мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 составила $72,82 за баррель, что на $0,13 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подешевели на 1 цент до $72,69 за баррель, обновив минимум с июня 2023 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,12 до $69,27 за баррель. В четверг котировки этих фьючерсов опустились на 5 центов до $69,15 за баррель, что является минимумом с 12 декабря прошлого года.