Последнее обновление: 03.09.2024 17:30

Российский ракетный удар по Полтаве унес жизни более сорока человек

Российские войска нанесли удар по учебному заведению и соседней больнице в Полтаве, в результате чего есть десятки погибших и более 180 раненых. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и Министерство обороны.

По словам президента, удар был нанесен двумя баллистическими ракетами – частично разрушено одно из зданий Института связи.

"Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем", – сказал Зеленский.

В Минобороны отметили, что удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов.

В ведомстве подчеркнули, что временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

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