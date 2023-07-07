Volkswagen запустит в июле первую программу испытаний беспилотных автомобилей в США

Volkswagen Group of America (VWGoA), американское подразделение германской Volkswagen AG, в июле запустит свою первую программу испытаний беспилотных автомобилей, говорится в пресс-релизе VWGoA.

Подразделение выведет на дороги Остина (штат Техас) десять полностью электрических машин модели ID. Buzz, оснащенных технологической платформой автономного вождения разработки Volkswagen Group и Mobileye.

Испытания будут проходить под постоянным контролем водителей в каждом из автомобилей, сообщает Интерфакс.

В ближайшие три года VWGoA планирует увеличить тестовый парк в Остине и постепенно начать испытания еще в четырех американских городах.

Коммерческий запуск беспилотных автомобилей в Остине ожидается к 2026 году.

Акции Volkswagen AG дорожают на торгах в пятницу на 0,1%.