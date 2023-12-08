Volkswagen планирует сократить расходы на рабочую силу на 20%

Германский автопроизводитель Volkswagen будет вынужден сократить рабочие места в ближайшие годы, чтобы уменьшить издержки и увеличить рентабельность операций с учетом развития в направлении электрической мобильности.

Компания нацелена на 20%-е снижение расходов на рабочую силу, заявил глава HR-направления VW Гуннар Килиан.

"В последующие несколько лет нам придется сократить рабочие места. Мы будем делать это социально ответственно, максимально возможно используя схемы раннего выхода на пенсию", - сообщил Килиан сотрудникам VW во внутреннем документе, оказавшемся в распоряжении The Wall Street Journal.

Готовящиеся сокращения являются частью общего плана VW, в соответствии с которым компания планирует добиться экономии на расходах в размере 10 млрд евро к 2026 году.

"В будущем нам в VW придется работать с меньшим количеством людей во многих сегментах, - заявил в среду глава бренда VW Томас Шефер. - Мы хотим, чтобы Volkswagen вновь стал ведущим мировым брендом".

Ранее руководители компании предупреждали, что высокие издержки и низкая производительность сокращают конкурентоспособность VW.

Акции компании подорожали на 3,6% в среду. С начала текущего года их стоимость опустилась почти на 16%.