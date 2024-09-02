Германская Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в ФРГ и отказа от обещания не сокращать персонал до 2030 года, пишет Financial Times со ссылкой на производственный совет автогиганта.

Глава компании Томас Шефер признал, что запущенная в прошлом году программа снижения расходов отстает от цели на несколько миллиардов евро. В результате Volkswagen терпит убытки, отметила председатель совета Даниэла Кавалло в сообщении сотрудникам.

"В связи с этим правление теперь ставит под вопрос германские заводы, внутренние коллективные соглашения VW об оплате труда и программу сохранения рабочих мест, рассчитанную до конца 2029 года", - цитирует это сообщение FT.

По германскому законодательству, производственные советы избираются для защиты интересов работников крупных компаний и участия в работе их наблюдательных советов.