Войска РФ ночью атаковали ракетами Киев

Комбинированный удар крылатыми и баллистическими ракетами был нанесен по Киеву в ночь на 2 сентября. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко.

"Невероятно большое число баллистических ракет одновременно", - написал он.

По его информации, украинские ПВО уничтожили более 20 ракет X-101 и "Искандер-М".

Обломки упали в четырех районах Киева, есть "возгорание автомобилей и повреждения нежилых помещений". Данные о пострадавших уточняются, сообщил Попко.

Крылатые ракеты, по предварительным данным, были выпущены с бортов бомбардировщиков Ту-95МС "из района Саратовской области".