Президент Румынии одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг, 5 сентября, промульгировал закон, предусматривающий передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом свидетельствует сообщение на сайте главы румынского государства

Закон, одобренный правительством и обеими палатами парламента Румынии ранее на этой неделе, предусматривает передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot в наиболее современной конфигурации 3+.

Украина также получит от Румынии транспортные средства, запасные части, оборудование для технического обслуживания, начальный пакет материально-технической поддержки, услуги по обучению и другое необходимое для Patriot оборудование.