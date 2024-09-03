Парламент Румынии окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

Нижняя палата парламента Румынии 3 сентября одобрила законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает Reuters.

После того как законопроект о передаче Украине системы Patriot одобрили обе палаты парламента Румынии, его должен подписать президент Клаус Йоханнис, чтобы он вступил в силу.

Румыния решила передать Украине свою систему Patriot еще в июне. На прошлой неделе Минобороны Румынии направило на ознакомление парламента законопроект, который правительство одобрило ранее в понедельник.

В одобренном парламентом законопроекте говорится о том, что замена системы Patriot от США не должна стоить больше, чем за нее ранее заплатила Румыния, и что расходы будут покрыты из "иностранных источников, не подлежащих возврату".