Последнее обновление: 04.09.2024 14:05

В Беларуси помилованы еще 30 политзаключенных

Лукашенко подписал указ № 343 о помиловании 30 политзаключенных, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, в числе помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Большинство из них являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей.

Все представленные к помилованию лица изучались специальной комиссией под руководством генпрокурора Андрея Шведа.

Утверждается, что все они "подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни".

Контролировать их поведение после освобождения будет МВД.

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