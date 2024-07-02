Лукашенко анонсировал освобождение “очень тяжелобольных” политзаключенных

Лукашенко сегодня анонсировал освобождение в ближайшее время тяжело больных политзаключенных.

"Мы должны действовать по-людски. Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжело больные, как они (противники власти – прим.) пишут, наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали, крушили. Но это действительно тяжелобольные", - сказал на торжественном собрании ко Дню независимости Лукашенко, которого цитирует ТАСС.

Известно, что онкологией страдают председатель Партии БНФ Григорий Костусев, 29-летний Павел Кучинский, 61-летняя Галина Дербыш, 62-летняя Алла Зуева, журналистка Ксения Луцкина, 42-летний Андрей Войнич. Есть и другие осужденные с не менее опасными и обострившимися в заключении заболеваниями.

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