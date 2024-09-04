Последнее обновление: 04.09.2024 14:05

Украина исключит часть границы с Беларусью из зоны отчуждения ЧАЭС

Украина исключит участок границы с Беларусью из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС с целью усиления обороны и контроля за пограничной областью. Об этом сообщает МВД Украины в Telegram-канале.

"Правительство согласовало проект указа президента Украины об изъятии участка границы с Беларусью из зоны отчуждения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что 50-метровая полоса вдоль украинско-белорусской границы проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения и находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Реализация акта позволит Государственной пограничной службе Украины обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение пограничного режима", - поясняет МВД Украины.



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