Очередь грузовиков на въезд в Польшу из Беларуси за сутки выросла на 200 авто

Время ожидания въезда в Польшу увеличивается: за сутки очередь фур выросла на 200 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 12:00 въезда в Евросоюз через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) ожидают 800 фур. Сотрудники данного погранперехода за 24 часа приняли на свою территорию 54% большегрузов от нормы», - говорится в сообщении.

Около 1400 грузовиков ожидают въезда в Литву. За прошедшие сутки контрольные службы пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) приняли 55 фур из 500 возможных, а это всего 11% от нормы.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) въезда в ЕС ожидают 680 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 46% авто.

Перед польским Тересполем (Брест) скопилось 500 легковых автомобилей, направляющихся в ЕС.