За сутки очередь транспорта на въезд в Польшу из Беларуси увеличилась на 600 авто

За последние 24 часа количество фур, которые ожидают въезда в Польшу, выросло на 500 единиц. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, перед единственным функционирующим для большегрузов польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) скопилось 600 авто, его сотрудники за сутки приняли 40% транспорта от нормы.

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). За сутки на территорию Литвы проследовало 47% большегрузов.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) фиксируется более 660 единиц грузового транспорта. Латвийская сторона приняла на свою территорию 44% авто.

За 24 часа очередь перед самым загруженным пунктом пропуска Тересполь (Брест) увеличилась на 100 авто, его контрольные службы приняли на свою территорию 35% транспорта.

Скопление легковушек также фиксируется перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог). Въезда на сопредельную сторону ожидают 40 авто.

По состоянию на 10:00 перед погранпереходом Тересполь (Брест) на въезд в Польшу фиксируется 65 автобусов.