Количество транспорта на въезд в ЕС из Беларуси приближается к 4 тысячам. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси

Ведомство утверждает, что сопредельные страны продолжают искусственно увеличивать очереди, замедляя оформление транспорта, следующего из Беларуси. По состоянию на 12:00 въезда в Евросоюз ожидают 3755 фур, легковых автомобилей и автобусов.

С начала недели количество грузовиков, ожидающих въезда в Польшу, увеличилось почти на 300 единиц, в Литву — на 70. На латвийском направлении очередь не изменилась.

Контрольные службы польского погранперехода Кукурыки (Козловичи) ежесуточно пропускали на свою территорию около 55% фур от нормы, литовских пунктов пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) — около 30%. В латвийском погранпереходе Патерниеки (Григоровщина) в ЕС с понедельника пропустили 48% авто.

С начала недели очередь легкового транспорта увеличилась только на въезд в Литву — с 10 до 320 авто. Самым загруженным маршрутом в ЕС для легковушек остается польский Тересполь (Брест). В настоящее время въезда в Польшу перед указанным пунктом пропуска ожидают 550 легковых автомобилей, а показатель выполнения нормы у контрольных служб Тересполя с понедельника оказался наименьшим среди всех пунктов пропуска — около 35%.

Также по состоянию на 12:00 перед Тересполем (Брест) на въезд в Польшу фиксируется 25 автобусов.