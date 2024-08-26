Около 2,5 тысячи грузовиков ожидают въезда в страны ЕС из Беларуси

За выходные дни очередь фур в Польшу выросла на 300 машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 около 2500 грузовиков ожидают въезда в страны ЕС», - говорится в сообщении ведомства.

С пятницы количество большегрузов, ожидающих въезда в Польшу перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи), увеличилось с 200 до 500. Его контрольные службы за два дня приняли на свою территорию 50% большегрузов от нормы.

Перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 1320 большегрузов. Меньше всего грузовых авто оформили в Мядининкае — 14%, т.е. 3 фуры в час из 20 возможных.

Через единственный функционирующий латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС за выходные дни въехало 43% грузовиков.

Более 550 легковушек ожидают оформления перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Польская сторона с пятницы приняла на свою территорию 35% транспорта от нормы.

По состоянию на 10:00 перед польским Тересполем (Брест) въезда в ЕС ожидают 70 автобусов.