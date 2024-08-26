Россия снова наносит комбинированный массированный удар по Украине: в дополнение к десяткам «шахедов», уже несколько часов летающих над разными областями Украины, российские самолеты и корабли запустили ракеты.

Воздушные силы ВСУ и украинские мониторинговые каналы сообщают о заходе первых крылатых ракет в воздушное пространство страны с юга и с северо-востока.

Перед этим они информировали о пусковых маневрах, которые совершали российские стратегические бомбардировщики в районе Каспийского моря, а также о предполагаемых пусках крылатых «Калибров» с Черного моря.

Первые запущенные Россией ракеты долетели до целей: украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Кривом Роге и Кропивницком.

Мониторинговые каналы пишут о ракетах над Черниговской, Киевской, Полтавской и другими областями.

Кроме того, мониторинговые каналы в последние полчаса сообщали о взлете еще шести российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, запуске баллистических ракет в направлении Кривого Рога и Кропивницкого, а также о запуске еще одной группы «шахедов» с южного направления.

Украинские телеграм-каналы также сообщают о взрывах в районе городов Днепр, Запорожье, Хмельницкий.

По сообщениям мониторинговых каналов, крылатые ракеты, пущенные с бомбардировщиков, летят в западном направлении, ракеты, пущенные с моря — в северном, в сторону центральных и северных областей Украины.

Кроме того, поступают сообщения о пусках новых крылатых ракет с шести взлетевших ранее стратегических бомбардировщиков, о пусках или угрозе пуска баллистических ракет, а также о продолжающих маневрировать над страной «шахедах».