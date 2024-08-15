Последнее обновление: 15.08.2024 16:16

Операция Украины в Курской области опровергает миф о "красных линиях"

Операция Сил обороны в Курской области продемонстрировала, что "красных линий" в российско-украинской войне не существует. Такое мнение высказал генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

По его словам, Путин отреагировал на заход в Курскую область украинских военных в "привычной ему манере", обстреляв супермаркет в Константиновке.

"Это опровергает страх, что Путин пойдет на эскалацию и использует ядерное оружие. Худшее, что он сделал, — это обстрелял ракетами очередной супермаркет в Украине. Мы сдерживали себя слишком долго", – заявил Ходжес, которого цитируют немецкие медиа.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что "красных линий" больше не существует, военный сказал: "Я определенно надеюсь, что не существует".

Генерал-лейтенант подчеркнул, что Украина не намерена захватывать Курскую область. Однако он отметил, что эта операция заставит Россию переосмыслить свои действия. По его словам, таким образом Украина защищается от российских нападений.

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