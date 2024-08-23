Последнее обновление: 23.08.2024 14:45

Россия не планирует перебрасывать войска с востока Украины в Курскую область

Россия не планирует значительно перебрасывать войска с востока Украины в Курскую область. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного собеседника, приближенного к Кремлю.

По его словам, российское военное командование приняло решение не передислоцировать значительные силы с линии фронта на Донбассе, чтобы помочь отразить украинское наступление в Курской области. По словам источника Bloomberg, Кремль намерен задействовать в этой операции солдат срочной службы.

Некоторые российские силы были выведены из Украины после наступления в Курской области, хотя, по данным Института изучения войны, вряд ли это были войска на передовой.

"Кремль, возможно, не спешит отбрасывать украинские силы из региона и продолжит отдавать предпочтение своим наступательным операциям на востоке Украины", – говорится в сообщении.

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