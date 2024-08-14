Последнее обновление: 14.08.2024 12:55

Минобороны РФ обвиняет Украину в ночной атаке

Министерство обороны России обвинило Украину в атаке в ночь на 14 августа.

Утверждается, что силы ПВО РФ сбили 117 дронов и четыре ракеты "Точка-У".

По версии Минобороны РФ, ПВО сбила 37 дронов и четыре тактических ракеты над территорией Курской области, еще 37 дронов – над Воронежской областью, 17 – над Белгородской, 11 – над Нижегородской, девять – над Волгоградской, три – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями.

С утра 14 августа глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Кроме того, российские ресурсы заявляют о дроновой атаке по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области, а также по объектам в Воронежской области.

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