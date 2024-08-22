Последнее обновление: 22.08.2024 15:13

Премьер Госсовета КНР прибыл с официальным визитом в Беларусь

Премьер Госсовета Китая Ли Цян прибыл в Беларусь с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Согласно информации, запланированы его переговоры с белорусским руководством по вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В свою очередь Telegram-канал "Пул Первого" информирует, что у глав правительств запланированы переговоры в узком и расширенном составах, ожидается подписание пакета договоренностей в сфере экономики. Кроме того, с Ли Цяном встретится Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Минск и Пекин планируют подписать пакет экономических договоренностей по ключевым направлениям сотрудничества, которыми являются экономика, торговля, промышленная и технологическая кооперация, наука, образование, транспорт, цифровое развитие, зеленая экономика и региональное сотрудничество.

Власти Беларуси в ходе визита премьера Госсовета КНР также заинтересованы в подписании детализированного плана по сопряжению промышленной политики двух стран в рамках реализации комплексной стратегии совместного промышленного развития.

Ранее по теме


<Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование