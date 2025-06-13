Последнее обновление: 13.06.2025 17:11

"Великий камень" будет сотрудничать с Китайской ассоциацией центров развития производительности

Индустриальный парк "Великий камень" подписал меморандум о сотрудничестве с Китайской ассоциацией центров развития производительности.

Как сообщается на сайте парка, стороны будут развивать сотрудничество в таких приоритетных отраслях, как биомедицина, машиностроение и новые материалы.

Планируется совместная работа по привлечению инвестиций, организация международных мероприятий и других инициатив, направленных на развитие "Великого камня".

На переговорах обсуждались условия реализации инвестиционных проектов, преференциальная политика парка и перспективные направления промышленного сотрудничества. Представители ассоциации также представили новейшие разработки высокотехнологичных компаний и научно-исследовательских институтов.

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