Беларусь подпишет соглашение с Китаем о предварительной оценке

Белорусские власти подпишут соглашение с Китаем о предварительной оценке, следует из постановления Совмина РБ №842 от 29 ноября 2023 года.

«Принять предложение Министерства экономики, согласованное с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции и другими заинтересованными, о заключении путем обмена письмами Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о проведении предварительной оценки», - говорится в документе.

Соглашение будет подписано путем обмена письмами.