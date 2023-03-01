Последнее обновление: 01.03.2023 13:09

Китай подарит оборудование для Нацаэропорта в Минске

Китай предоставит Беларуси очередной транш технико-экономической помощи в виде двух комплексов досмотрового оборудования для Национального аэропорта Минск

«Принять предложение … о заключении путем обмена письмами Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Китайской Народной Республики о поставке двух комплексов досмотрового оборудования для Национального аэропорта Минск», - говорится в постановлении Совмина №152 от 27 февраля 2023 года.

«Определить республиканское унитарное предприятие «Национальный аэропорт Минск» получателем технико-экономической помощи», - также сказано в документе.

В документе не указывается денежный эквивалент предоставляемой Китаем техпомощи.

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