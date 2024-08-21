Последнее обновление: 21.08.2024 16:47

В Беларуси забрасывание яйцами и помидорами здания посольства в Ереване не оставили без внимания

В Беларуси сегодняшнюю акцию с забрасыванием яйцами и помидорами здания белорусского посольства в Ереване не оставили без внимания.

Как сообщает пресс-служба МИД, по этому случаю в ведомство был приглашен Временный поверенный в делах Республики Армения в Республике Беларусь Нарек Тиратурян.

«Армянский дипломат был подробно проинформирован о совершенном группой лиц акте вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Ереване, нанесенном белорусской дипмиссии ущербе и явно недостаточных мерах армянских правоохранительных органов по его предотвращению», - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве надеются, что «вандалы будут установлены, компенсируют нанесенный ущерб и понесут наказание в соответствии с законодательством Армении».

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