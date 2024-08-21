Здание посольства Беларуси в Ереване забросали яйцами и помидорами

Представители партии "Во имя Республики" забросали яйцами и помидорами здание посольства Беларуси в Ереване из-за высказываний Лукашенко в адрес Армении

"Мы требуем, чтобы Армения порвала дипотношения с Беларусью до отставки Лукашенко , а посла этой страны объявила нежелательной персоной", - заявил лидер партии Арман Бабаджанян, которого цитируют местные СМИ.

Представители подразделения Службы национальной безопасности Армении, которая охраняет здания диппредставительств, не стали препятствовать проведению этой акции.

Ранее Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что Армения на Западе никому не нужна, и "там о ней скоро забудут".

"Вы видите и политику Армении. Ну что это за политика?! Кому армяне нужны кроме нас? Никому. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон? Завтра Макрона не будет и все забудут про Армению", - сказал Лукашенко.