Нефть утром продолжает дешеветь

Нефть дешевеет сегодня утром после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Давление на рынок оказывают сигналы ослабления спроса на сырье в мире, в особенности в Китае, а также надежды на спад напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составила $77,12 за баррель, что на $0,08 (ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,46 до $77,2 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,09 до $73,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,49 до $73,17 за баррель.