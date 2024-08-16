Цены на нефть снижаются после роста накануне

Цены на нефть снижаются в пятницу, но завершают неделю ростом.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 составляет $80,72 за баррель, что на $0,32 меньше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,28 до $81,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,42 до $77,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,18 (1,5%), до $78,16 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,2%.