Верховная рада запретила Русскую православную церковь

Верховная рада Украины приняла закон, который прямо запрещает деятельность Русской православной церкви в Украине (РПЦ) и открывает путь к такому же решению в отношении Украинской православной церкви (ранее — Московского патриархата).

За закон проголосовали 265 депутатов. Украинский парламент не обсуждал его во втором чтении, а одобрил сразу после открытия заседания. Противники принятия законопроекта не настаивали на рассмотрении своих поправок.

Принятый закон предполагает, что украинские суды с подачи органов власти будут запрещать деятельность церквей, которые являются частью РПЦ. При этом саму РПЦ в законе запретили четко и напрямую.

Украинская православная церковь в документе не упоминается, однако сами депутаты откровенно говорят, что речь идет именно о ней.

Согласно принятой схеме, государственная служба по вопросам этнической политики и свободы совести должна определить, какие структуры в Украине имеют подчиненность и связи с церковью с центром в России.

После этого служба должна дать им предписания избавиться от этой зависимости, а когда те откажутся, обращаться в суд с просьбой запретить их деятельность.

Ранее госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести уже заявляла, что УПЦ имеет подчиненность Русской православной церкви.

По мнению наблюдателей, власти Украины будут сначала обращаться по вопросу отмены регистрации Киевской митрополии и епархий, а затем отдельных приходов УПЦ.

Однако УПЦ не является одним юридическим лицом, а состоит из отдельных епархий и приходов — всего их около 9 тысяч юрлиц. И по каждой из них должно быть отдельное обращение.

Украинский парламент отложил возможность подавать в суд на УПЦ — переходный период был увеличен с месяца до девяти.

Еще не менее нескольких месяцев должны длиться отдельные судебные дела, поэтому до реального запрета каких-либо структур УПЦ в Украине может дойти дело только через год после подписания закона президентом.

Точку в каждом таком иске будет ставить Верховный суд Украины.