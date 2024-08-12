Последнее обновление: 12.08.2024 14:58

Цены на нефть днем ускорили рост

Категории: Нефть Цены

Нефтяные цены днем усилили подъем из-за опасений эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:18 выросли на $0,78 до $80,44 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на $0,93 до $77,77 за баррель.

По итогам минувшей недели стоимость Brent поднялась на 3,7%, WTI - на 4,5%. Таким образом, нефть завершила ростом первую неделю из пяти.

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