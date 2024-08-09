Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе

Цены на нефть повышаются в пятницу, завершая неделю ростом более чем на 3%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:41 составляет $79,56 за баррель, что на $0,40 выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,48 до $76,67 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 3,5%, WTI - на 4%, несмотря на падение вместе с остальными рисковыми рынками в понедельник.