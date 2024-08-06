Полиция Британии задержала 378 человек в ходе массовых беспорядков

Полиция Великобритании провели 378 арестов с тех пор, как на прошлой неделе страну охватили массовые беспорядки из-за резонансного убийства детей.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Национального совета начальников полиции (NPCC).

Председатель NPCC Гэвин Стивенс сказал, что каждая община по всей стране так или иначе пострадала от беспорядков.

"Я хочу заверить общественность, что по всей стране действуют сплоченные и надежные полицейские меры, и мы делаем все возможное, чтобы справиться с этими беспорядками и обеспечить вашу безопасность", – сказал он.

Стивенс добавил, что по состоянию на вечер понедельника было осуществлено 378 арестов.

"И мы ожидаем, что это количество будет расти с каждым днем, поскольку силы продолжают идентифицировать причастных и задерживать виновных. Для этого работа ведется круглосуточно, и все причастные будут привлечены к ответственности", – подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о создании "постоянной армии" полицейских-специалистов для борьбы с беспорядками и столкновениями, которые в последнее время охватили страну.