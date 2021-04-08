Протестующие в Северной Ирландии сожгли автобус

В столице Северной Ирландии уже несколько ночей не утихают беспорядки, полиция в среду, 7 апреля, призвала жителей воздержаться от посещения нескольких районов Белфаста.

Погромщики сожгли рейсовый автобус. По сведениям властей, было совершено нападение на фотографа, передает DW.

По версии сил безопасности, к погромам причастны склонные к насилию группировки, лояльные к протестантской общине и замешанные в торговле наркотиками. Вероятным поводом послужило решение прокуратуры не привлекать к ответственности ряд высокопоставленных политиков из католической проирландской партии "Шинн фейн" за нарушение мер по борьбе с коронавирусом после их участия в похоронах бывшего террориста Ирландской республиканской армии.

Кроме того, часть протестантской общины недовольна особым статусом Северной Ирландии после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил акты насилия. Разногласия необходимо разрешать посредством диалога, а не жестокими или преступными действиями, отметил глава правительства.

В целом в ходе беспорядков пострадали более 40 полицейских.