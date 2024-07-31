Последнее обновление: 31.07.2024 13:15

США решили придержать помощь антидемократическим грузинским властям

Администрация США задержит перевод предназначенной Тбилиси финансовой помощи в размере 95 млн долларов, ранее уже утвержденной Конгрессом.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента за подписью главы американского дипломатического ведомства Энтони Блинкена.

«23 мая, после антидемократичных шагов грузинских властей, я объявил о полном, всеобъемлющем пересмотре двустороннего сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами, — напомнил Блинкен. — В результате этого пересмотра Соединенные Штаты замораживают $95 млн долларов, напрямую играющих на руку правительству Грузии».

«Антидемократические действия и ложные утверждения грузинского правительства несовместимы с нормами членства в НАТО и Европейском союзе», — предупредил госсекретарь.

В то время же время он уточнил, что это решение не скажется на других программах американской зарубежной помощи — в том числе и тех, «которые приносят пользу народу Грузии путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического роста».

В общей сложности за три с лишним десятилетия двусторонних отношений — с момента выхода Грузии из состава СССР — Соединенные Штаты оказали Тбилиси помощь самого разного рода на общую сумму более $6,2 млрд. В частности, эти средства пошли на оснащение и обучение грузинской армии и береговой охраны, а также строительство школ, больниц, подготовку учителей, врачей и администраторов.

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