Последнее обновление: 30.07.2024 08:54

Минобороны Беларуси провело учения с учетом опыта вторжения РФ в Украину

Минобороны Беларуси сообщило о проведении в период с 29 по 30 июля тактико-специальных учений с силами и средствами разведки Западного оперативного командования.

«Мероприятие плановое. Планирование и проведение учения осуществлялось с учетом опыта «специальной военной операции» вооруженных сил Российской Федерации в Украине», - говорится в сообщении ведомства.

«В период учений отрабатывается ведение всех видов разведки, в том числе воздушной с применением беспилотной авиации и радиоэлектронной разведки с применением комплексов средств автоматизации и управления. Дополнительно детально прорабатываются вопросы ведения контрбатарейной борьбы и применения FPV-дронов», - также сказано в сообщении.

Кроме того, были проведены тесты «новых автоматизированных комплексов сбора и обработки информации, созданных на основе искусственного интеллекта».

Минобороны также сообщило, что в Витебской области 31 июля будут проведены мобилизационные учения с призывом военнообязанных.

«В ходе учений военнообязанные восстановят навыки во владении оружием и техникой, выполнят упражнения стрельб из стрелкового оружия. Также будут проведены мероприятия по оповещению и вызову военнообязанных в военные комиссариаты», - сказано в сообщении.

Помимо военнообязанных к учениям привлекаются подразделения сил спецопераций.

Ранее по теме


<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование