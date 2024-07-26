США имеют "серьезные опасения" относительно объявленных в Венесуэле результатов выборов

Соединенные Штаты имеют "серьезные опасения" относительно правдивости объявления избирательной комиссии Венесуэлы о победе авторитарного президента Николаса Мадуро на выборах.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Politico.

Блинкен сделал свое заявление после того, как избирательная комиссия Венесуэлы сообщила, что действующий президент Мадуро набрал чуть более 51% голосов. Между тем, экзит-полы прогнозировали решающую победу его сопернику Эдмундо Гонсалесу.

"У нас есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю и голоса венесуэльского народа", – сказал Блинкен.

Лидеры оппозиции Венесуэлы публично отвергли объявленный результат и заявили, что Гонсалес победил на выборах с подавляющим большинством голосов. В перспективе это политическое противостояние может привести к глубоким последствиям для региона.

Государственный секретарь США, находившийся в Токио, призвал венесуэльские власти предоставить подробный и прозрачный отчет о результатах голосования.

"Международное сообщество очень внимательно следит за этим и отреагирует соответствующим образом", – добавил Блинкен.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в понедельник призвал Венесуэлу обеспечить "полную прозрачность избирательного процесса" после того, как Мадуро был переизбран в результате спорного голосования.

Мадуро будет занимать эту должность третий шестилетний срок подряд, что является продолжением правления "чавизма", который начался в 1999 году во времена бывшего президента Уго Чавеса.

В течение всего избирательного процесса росло беспокойство, что оппозиция не увидит честной борьбы, поскольку правительство Мадуро контролирует все государственные учреждения Венесуэлы и было обвинено в фальсификации предыдущих выборов.