Венесуэла выпустит 20 политзаключенных в рамках сделки с США

США и Венесуэла договорились об освобождении американцев, находящихся в заключении в Венесуэле, заявил представитель администрации США высокого ранга на телефонном спецбрифинге, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы.

"Мы достигли соглашения об освобождении шести американцев, которые неправомерно удерживались в Венесуэле", - заявил чиновник.

По его словам, "это означает, что все неправомерно удерживаемые", а также четверо других американцев "вскоре будут отпущены" на свободу. В общей сложности в США вернутся 10 американских граждан, пояснил представитель администрации.

Он отметил, что с целью возвращения на родину американских граждан президент США Джо Байден принял "крайне непростое решение помиловать" близкого соратника президента Венесуэлы "Алекса Сааба, который ожидал суда по обвинению в отмывании денег".

Как уточнил чиновник, правительство республики со своей стороны решило "освободить 20 политических заключенных" и экстрадировать бежавшего из Соединенных Штатов Леонарда Фрэнсиса, которому в США предъявлены обвинения в коррупции.

Байден в распространенном в среду пресс-службой Белого дома заявлении подчеркнул, что США будут следить за тем, как правительство Венесуэлы выполняет взятые на себя обязательства. Он назвал "позитивным и важным шагом вперед" договоренности между правительством республики и радикальной оппозицией о проведении демократических президентских выборов в 2024 году.

Чиновник отметил, что Соединенные Штаты начали прямые переговоры с Венесуэлой об освобождении задержанных в стране американцев в мае, о них регулярно информировали президента США Джо Байдена.

По его словам, особенно активную поддержку Вашингтону оказывал Катар. "Катар является важным партнером США по целому ряду вопросов, <...> в течение нескольких месяцев они способствовали переговорам между властями Мадуро и официальными лицами США, чтобы расчистить путь к конкурентным выборам и освобождению незаконно задержанных американцев", - отметил чиновник.

По словам чиновника, США заявили Венесуэле, что будут корректировать санкции против нее на основе конкретных результатов переговоров между правительством президента республики Николаса Мадуро и оппозицией.

"По ходу переговоров мы продолжим рассматривать вопрос о смягчении санкций. Мы четко дали понять, что будем корректировать санкции на основе конкретных результатов переговоров между сторонами в Венесуэле", - заявил он. По его словам, возможное смягчение санкций "никак не связано с вопросом освобождения американцев".