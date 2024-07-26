Последнее обновление: 26.07.2024 16:00

Суд Украины снял арест с имущества дочерней фирмы Белоруснефти

Киевский апелляционный суд снял арест с части активов "Сервис Ойл", дочерней компании предприятия "Белоруснефть", которая подала иск.

Постановление суда опубликовано в Едином реестре судебных решений. Арест с части активов был снят 1 мая, а уже 26 июля суд рассмотрит отмену ареста со всего остального имущества.

Это может привести к потере Украиной возможности актива не менее 1,5 млрд гривен, пишут украинские медиа.

Арест был снят с различного оборудования, включая сейсмические вибраторы, группу сейсмоприемников, аккумуляторы, генераторную установку и другие технические устройства.

Имущество было арестовано в начале 2022 года.



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование